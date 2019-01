União perde para o Vitória e é eliminado

O União Barbarense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe se despediu da competição nesta quarta-feira, com uma derrota para o Vitória, por 1 a 0. Válida pela terceira e última rodada da fase de grupos, a partida aconteceu no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a sede do Grupo 14.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Antes, na outra partida da chave, a Desportiva Ferroviária (ES) bateu o Novorizontino (SP) por 2 a 1, resultado que manteve o Leão da 13 com chances de classificação. O alvinegro só conquistaria a vaga, no entanto, se vencesse o Vitória por quatro gols de diferença, devido ao critério de saldo de gols.

O União perdeu os três jogos que disputou no torneio e ficou em quarto e último lugar no grupo. Os classificados foram a Desportiva Ferroviária e o Vitória, que jogava por um empate no duelo contra o time barbarense.

Atrás do triunfo, o técnico unionista, Sandro Lima, pedia à equipe, a todo momento, velocidade na transição da defesa para o ataque. Com dificuldade na saída de bola, os jogadores, principalmente os volantes Brandão e Pará, recebiam broncas do treinador no início do confronto.

Mas, ainda no primeiro tempo, o time se acertou em campo, dominou o adversário e poderia ter aberto o placar aos 17min, com Victor Bahia. Na ocasião, após lançamento, o atacante apareceu livre dentro da área, caminhou lentamente em direção ao gol e chutou em cima do goleiro Yuri.

Depois da chance perdida, Victor Bahia cometeu ainda mais erros e começou a ser hostilizado pela torcida. Aos 9min da segunda etapa, ele acabou substituído por Victor Cabelo e discutiu com torcedores.

Sem eficiência no ataque, o União passou a dar brechas para o Vitória, até que a equipe baiana inaugurou o marcador, aos 41 minutos. O tento foi anotado pelo atacante Edson, que se aproveitou de um bate e rebate na área unionista e tocou no canto esquerdo de Diogo.

“Acho que a gente foi muito bem. É claro que precisávamos vencer e passar de fase, sim, mas você pode ter certeza que esses times que estão aqui vão longe na taça”, disse Lima.