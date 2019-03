União perde jogo-treino para o Amparo

O União Barbarense deixou a desejar no primeiro jogo-treino contra uma equipe que também vai jogar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. A atividade aconteceu neste sábado e terminou com derrota por 2 a 0 para o Amparo, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

A atividade foi dividida em três tempos. Em cada um, o Leão da 13 jogou com uma escalação diferente. Os titulares foram Daniel; Gustavo Tocantins, Martinez, Renan e Moraes; Iseppe e Herrero; Morinigo, Luis Antonio e Dandan; Gilcimar. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Essa formação esteve em campo na primeira etapa, quando o Leão da 13 foi superado por 1 a 0. O Amparo ampliou o placar no segundo tempo.

O técnico do alvinegro, Denis Augusto, minimizou a importância do resultado, mas lamentou o desempenho da equipe. “Deixamos a desejar um pouco”, disse o treinador, que queria ver o União com mais posse de bola. “Nós tivemos um parâmetro do que vamos enfrentar nessa divisão. A gente precisa melhorar, ir atrás de reforços”, comentou.

O destaque desses períodos foi o meia Juninho, que havia sofrido uma lesão no ano passado, quando atuava pelo Votuporanguense, e agora tenta retomar a melhor forma física. “Ele está procurando o espaço dele e vai conquistar”, destacou Denis.

De acordo com o comandante, o elenco do União, de forma geral, ainda não está 100% fisicamente. A pré-temporada começou há duas semanas.