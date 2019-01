União pega Vitória e espera por ‘milagre’

Com duas mudanças no time titular, o União Barbarense tenta surpreender o Vitória (BA) nesta quarta-feira, em busca de seu primeiro resultado positivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto está marcado para as 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a sede do Grupo 14.

Antes, às 13h45, Desportiva Ferroviária (ES) e Novorizontino se enfrentam no mesmo local. O duelo vai determinar se o Leão da 13 entra em campo eliminado ou não. Os dois jogos são válidos pela terceira e última rodada da fase de grupos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O União ocupa a quarta e última posição da chave, com nenhum ponto. A liderança é da Desportiva, com seis, enquanto Novorizontino e Vitória têm três pontos cada.

O alvinegro só continua com chances de classificação em caso de triunfo da Desportiva Ferroviária sobre o Novorizontino. Se isso acontecer, a equipe barbarense terá de superar o Vitória por, pelo menos, dois tentos de vantagem e ainda depender de outros critérios de desempate para eventualmente ficar com a vaga.

Isso porque o Leão da 13 tem saldo negativo de quatro gols e, nesse quesito, precisa superar o Novorizontino, que possui saldo positivo de um gol, e o Vitória, que está com saldo zero.

No entanto, independente do resultado da outra partida, o técnico do time de Santa Bárbara, Sandro Lima, afirmou que a equipe vai atrás dos três pontos contra o Vitória.

“Eles têm de honrar o clube em que estão tendo a oportunidade de jogar. Além de tudo, eles têm mais uma partida para fazer e têm de fazer um bom jogo, porque eles também dependem do futebol para o futuro deles”, disse.

Mudanças

Para isso, o treinador definiu duas alterações no time. Recuperado de lesão, o goleiro Diogo pegou a vaga de Tilieri. A outra modificação ocorre no meio de campo, com a entrada de Robert no lugar de Max. “Foram essas alterações que eu fiz para surpreender e sair com a vitória”, apontou Lima.

Nesta terça-feira, o comandante também promoveu um treinamento de finalização. Segundo ele, nos dois primeiros jogos, a equipe pecou nesse fundamento. “Devido aos gols que a gente errou na competição, a gente está nessa situação”, comentou.

Ficha técnica

UNIÃO BARBARENSE Diogo; Iann, Vinicius, Arthur e Leandro Guizi; Brandão, Pará, Pedrinho e Robert; Danilo e Victor Bahia. Técnico: Sandro Lima.

VITÓRIA Yuri; Wellisson, Suassuna, Diguinho e Elivelton; Bruno, Ruan, Cleverton e Rafael; Maycon e Matheus João. Técnico: Laelson Lopes.

ÁRBITRO: José Paulo Canale.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 16 horas, em Santa Bárbara d’Oeste.