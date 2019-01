União mantém parceria com investidores da base

Após apoiarem o União Barbarense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os investidores paulistanos Adilson Pavão e Valmir Costa vão manter uma parceria com o clube. Eles assumiram a gestão das equipes Sub-15 e 17, que devem ficar alojadas em São Paulo.

No Leão da 13, eles são representados por Augusto Melo, que passa a ser diretor das duas categorias. Ele também dirigiu o time que disputou a Copinha. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A gente passou para o pessoal que tocou a Copa São Paulo como gratidão, por tudo que eles fizeram por nós”, afirmou o presidente do alvinegro, Daniel de Castro, o Gordo.

Os investidores também querem o comando do time Sub-20, mas Gordo disse que, provavelmente, não haverá essa categoria. Segundo ele, os jogadores dessa idade já podem participar do Paulista da Segunda Divisão, torneio Sub-23 que é equivalente à quarta divisão estadual.

As categorias Sub-11 e Sub-13 estão sob responsabilidade da escolinha de futebol Os Gaviões, de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o mandatário do Leão, ainda não há definição sobre o futebol profissional, mas o clube tem conversado com o empresário José Maurílio D’Elboux sobre a possibilidade de ele ser o diretor da equipe.

D’Elboux já esteve à frente do União em 2016. O Leão da 13 prevê um gasto mensal de R$ 80 mil a R$ 90 mil com folha salarial.