União joga com oportunidade de virar vice-líder

O União Barbarense poderá, neste sábado, subir para a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20. Para isso, a equipe precisará vencer a Ferroviária e torcer por um tropeço da Internacional de Limeira. O Leão da 13 entrará em campo às 15 horas, no Antonio Lins Ribeiro Guimarães, pela 11ª rodada.

O União aparece em terceiro lugar com 15 pontos, dois a menos que a Inter, segunda colocada. O time de Limeira jogará no mesmo horário que o Leão da 13, em casa, contra o líder Botafogo de Ribeirão Preto.

Sétimo colocado da chave, com nove pontos, o Rio Branco tenta se manter com chances de classificação para a próxima fase. O compromisso do Tigre também será neste sábado, às 15 horas. A equipe receberá o Velo Clube no Décio Vitta. Os quatro primeiros de cada grupo e os quatro melhores quintos colocados avançarão no torneio.

Sub-15 e sub-17

Nos Estaduais Sub-17 e Sub-15, o Rio Branco visitará o Independente em Limeira, pela 11ª rodada das respectivas competições. O União, por outro lado, estará de folga neste fim de semana.