União goleia o Guarani e segue líder no Sub-17

O União Barbarense venceu o confronto direto diante do Guarani, em duelo que valia a liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-17, e manteve a primeira posição da chave. E com direito a goleada fora de casa. O Leão da 13 fez 5 a 0 sobre o Bugre na manhã deste sábado (9), no campo da Rigesa, em Valinhos, pela 10ª rodada da primeira fase, resultado que levou a equipe aos 21 pontos e praticamente garantiu a classificação antecipada à segunda fase, faltando ainda quatro rodadas a serem disputadas.

Os comandados do técnico Thiago Laurindo já começaram a rodada na ponta, mas poderiam perdê-la justamente para o Guarani, que estava um ponto atrás na classificação, com 17. O XV de Piracicaba aproveitou o triunfo dos barbarenses para ultrapassar o time de Campinas e assumir a vice-liderança, deixando o alviverde em terceiro – o XV venceu o Independente por 5 a 1, em Piracicaba. Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

O Rio Branco aparece em quarto lugar, apesar da derrota diante do Rio Claro por 3 a 0, fora de casa. O Tigre tem nove pontos e sua missão mais acessível no momento é lutar para manter a posição e avançar como um dos cinco melhores quartos colocados. Pelo Sub-15, os rivais alvinegros enfrentaram os mesmos adversários que o Sub-17. Guarani e União empataram por 0 a 0, enquanto o Rio Claro bateu o Rio Branco por 1 a 0.

Na 10ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Branco foi superado pelo XV de Piracicaba por 1 a 0, fora de casa, e está em sétimo lugar do Grupo 2, com 9 pontos. Terceiro, com 15 pontos, o União buscou um empate contra o Velo Clube, por 1 a 1, também como visitante.