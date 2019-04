União estreia com derrota para a Itapirense

Um tempo onde merecia perder e empatou. Outro tempo onde merecia empatar e perdeu. Com esse saldo, o União Barbarense foi superado pela Itapirense por 1 a 0 em sua estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, na tarde deste sábado (6), no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

Danilo Lima fez o gol da equipe da casa aos 48 minutos do segundo tempo, um antes do apito final, o que ampliou o amargor para o Leão da 13 em relação ao resultado. Mas o placar poderia ter sido dilatado em virtude do primeiro tempo desastroso. Foto: Lucas Valério / Jornal Grande Jogada

O goleiro Daniel, do Leão da 13, foi o principal personagem do jogo ao evitar que a Itapirense balançasse a rede em pelo menos quatro chances claras.

O lado esquerdo da defesa alvinegra foi o espaço favorito para o setor criativo da Vermelinha trabalhar. Com uma marcação à distância, eram comuns jogadas de triangulação e chegadas à linha de fundo em busca do centroavante Danilo Lima. Nos últimos minutos, o União até chegou a marcar com Dandan, aos 42, mas o lance foi anulado por impedimento.

Ainda que sem alterações no intervalo, o time comandado por Denis Augusto melhorou na segunda etapa. Até mesmo se entusiasmou em uma conclusão de Matheus Café e uma cobrança de falta de Juninho. Mas sentiu falta de melhores opções para substituições que pudessem ameaçar a Itapirense.

O União já se preparava para comemorar o ponto fora de casa quando o marcador saiu do zero. Não à toa, em uma jogada construída pelo lado esquerdo da defesa. Danilo Lima, de costas para o gol, dentro da pequena área, recebeu cruzamento, dominou e teve tempo de girar para concluir com apenas mais um toque.

A parada seguinte do União Barbarense no Estadual é o dérbi contra o Rio Branco, no próximo sábado (23), às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Ainda pelo Grupo 3, jogam neste domingo (7), às 10 horas, XV de Jaú x Brasilis e Independente x Jaguariúna.

FICHA TÉCNICA

ITAPIRENSE 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE

ITAPIRENSE

Hugo; Alexsandro (Nathan), Juninho, Matheus e Du; Gabriel, Bruno Campos, Rocha (Wendel) e Danilo Oliveira; Robinho (Alisson) e Danilo Lima. Técnico: Luiz Muller.

UNIÃO BARBARENSE

Daniel; Eliandro, João Batista, Richard Cesar e Moraes; Rodolfo, Léo Iseppe, Juninho (Brendon) e Luis Antonio; Dandan (Brandão) e Matheus Café. Técnico: Denis Augusto.

GOL: Danilo Lima, aos 48’/2T (Itapirense)

ÁRBITRO: Paulo Santiago Medeiros.

PÚBLICO: 200 pagantes

RENDA: R$ 2.000,00.

LOCAL: Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP).