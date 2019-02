União espera por visita de empresário

Um possível investidor deve visitar as instalações do União Barbarense nas próximas semanas. Trata-se de Fábio Santanna, dono da empresa Santanna Esportes, do Rio de Janeiro. Ele gerencia a carreira do lateral-esquerdo Adriano, ex-Barcelona, e do volante Rafael Carioca, que foi campeão da Copa do Brasil em 2014, pelo Atlético-MG.

Na quinta-feira, o gerente de futebol unionista, Maurílio D’Elboux, se reuniu com o empresário no Rio de Janeiro. No encontro, o dirigente fez uma explanação sobre a estrutura, o patrimônio e as conquistas do alvinegro. Foto: Arquivo / O Liberal

Em nota, o Leão da 13 apontou que a reunião “foi muito produtiva”. A intenção do clube é fazer uma parceria com Santanna para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

“Gostei da conversa que tive com o Fábio. Acredito que possa dar resultado. Nós temos várias frentes de empresários que poderão vir a nos ajudar neste ano. Em breve, teremos novidades”, disse D’Elboux, por meio de nota divulgada pelo União.

Reforço

Nesta sexta, o alvinegro também anunciou a contratação do zagueiro Rennan, que defendeu o América de Rio Preto na Segunda Divisão de 2018. Ele tem 23 anos e já atuou por Internacional de Limeira, Luverdense (MT), Imbituba (SC), Dom Bosco (MT), Operário de Mafra (SC) e Criciúma (SC).

Conforme tabela atualizada nesta quinta pela FPF (Federação Paulista de Futebol), o União vai estrear no torneio em 6 de abril, às 15 horas, em duelo contra a Itapirense. A partida será fora de casa.