União é batido pelo XV e libera sete jogadores

O primeiro teste contra uma equipe de divisão superior terminou com derrota para o União Barbarense. Contra os reservas do XV de Piracicaba, que disputa a Série A2 do Paulista, o Leão da 13 sofreu um 3 a 0 em jogo-treino realizado no Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

A partida, disputada na tarde desta segunda-feira, foi o terceiro compromisso do alvinegro na preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual. A escalação inicial teve Daniel; Eliandro, Renan, Wilson e Moraes; Léo Iseppe, Luis Antonio, Herrero e Juninho; Gilcimar e Daniel Dandan. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Dois dos tentos quinzistas foram anotados no primeiro tempo, quando Denis Augusto mandou a campo a principal formação unionista – Cássio Gabriel e André Cunha marcaram no primeiro tempo, enquanto Agnaldo fez na etapa complementar.

Três foram as mudanças em relação ao time que começou o jogo-treino do último sábado – derrota diante do Amparo por 2 a 0. Eliandro fez sua estreia na lateral-direita, Wilson surgiu na zaga e Juninho ocupou o lugar do paraguaio José Morinigo na faixa central.

O Nhô Quim mandou a campo jogadores que não iniciaram o duelo contra o Linense, pela 11ª rodada da A2, no último sábado. “Em relação ao sábado nossa equipe jogou muito melhor. Os jogadores que eles tem aqui são de ponta. Tivemos chances de fazer gols, perdemos, mas precisamos melhorar a parte física”, afirmou o gerente de futebol do União Barbarense, Maurílio D’Elboux.

O dirigente confessou que ainda busca mais dois reforços: um zagueiro e um volante de marcação, e que tentará agendar um jogo-treino contra Capivariano ou Internacional de Limeira para a próxima segunda-feira.

DISPENSADOS

Sete atletas foram dispensados pela comissão técnica do União Barbarense ainda no sábado, após derrota contra o Amparo. São eles: Julio Cesar (goleiro); Gustavo Tocantins e João Pedro (laterais); Leonardo e Jhoony (zagueiros); Gustavo (meia) e Mateus (atacante).