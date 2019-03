União busca empate em jogo treino contra o Desportivo Brasil

Evolução é a palavra mais utilizada pelo técnico Denis Augusto para definir a preparação do União Barbarense visando o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Nesta segunda-feira (18), o alvinegro ficou no empate por 1 a 1 contra o Desportivo Brasil, no quarto jogo-treino da pré-temporada.

O duelo aconteceu em Porto Feliz, no CT (Centro de Treinamento) da equipe que hoje disputa a Série A3 do Estadual e detém boa campanha – ocupa a segunda colocação. Os donos da casa abriram o placar com Johny, aos 18 minutos, enquanto o meia Juninho empatou ainda na etapa inicial, aos 34.

“A evolução do time é boa. Conseguimos neutralizar o time deles, não houve perigo. Criamos oportunidades no contra-ataque, mas na hora de finalizar não conseguimos concluir em gol”, avaliou o técnico unionista.

Foto: Phill Cruz / União Barbarense

Augusto mandou o time a campo com Daniel; Eliandro, João Batista, Wilson e Moraes; Rodolfo, Herrero e Juninho; Morinigo, Ramirez e Brendon. Foram seis mudanças em relação ao time que iniciou o teste contra o XV de Piracicaba, na semana passada – derrota por 3 a 0. “Hoje foi o último jogo pra gente analisar, daqui pra frente é montar o time pra estreia”, disse.

Dentre as novidades na escalação principal, dois atletas que chegaram no último sábado para período de avaliação e agradaram o comandante. O zagueiro João Batista e o atacante Brendon. João Gabriel, também defensor, saiu do banco e foi outro que surpreendeu.

“Eles vieram no sábado, fizeram um bom treino, hoje trouxe eles, e foram bem. Nessa semana eu verei mais eles pra poder definir a situação. Se eles mantiverem nessa semana o que fizeram esses dois dias, possivelmente vão ficar”, completou Augusto.