União busca 3ª vitória seguida pelo Paulista Sub-20

O União Barbarense buscará, neste sábado, a terceira vitória consecutiva pelo Campeonato Paulista Sub-20. Às 15 horas, o time vai encarar o Velo Clube no estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, em Rio Claro. A partida é válida pela 10ª rodada.

Terceiro colocado do Grupo 2, o Leão da 13 venceu seus dois últimos compromissos, contra Rio Claro e Internacional de Limeira. A equipe soma 14 pontos na competição. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com dois pontos a menos, o Rio Branco está na mesma chave, em sétimo lugar. O Tigre também entrará em campo neste sábado, às 15 horas. O compromisso será diante do XV de Piracicaba, no Barão da Serra Negra. Os quatro primeiros de cada grupo e os quatro melhores quintos colocados avançarão para a próxima fase.

No Estadual Sub-17, o União fará um confronto direto pela liderança do Grupo 4. O time visitará o Guarani no Campo da Rigesa, em Valinhos, às 11 horas deste sábado. O Leão da 13 ocupa a primeira posição, com 18 pontos, um a mais que o Bugre.

Na mesma chave, o Rio Branco aparece em quarto, com nove pontos. O Tigre terá pela frente o Rio Claro, fora de casa. O jogo está marcado para este sábado, às 11 horas.

No Paulista Sub-15, os clubes da região vão enfrentar os mesmos adversários, nos mesmos locais. Todos esses duelos são válidos pela 10ª rodada dos respectivos torneios.