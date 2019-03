União quer encerrar avaliação após jogo-treino

O União Barbarense espera encerrar a avaliação de atletas neste sábado (9), no jogo-treino contra o Amparo. Segundo o técnico Denis Augusto, a ideia é, a partir da próxima semana, trabalhar apenas com os jogadores que vão compor o elenco.

O amistoso será em Santa Bárbara d’Oeste, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães ou no campo do Centro Esportivo Municipal Mirzinho Daniel, e está marcado para as 10 horas.

Augusto afirmou que, após a atividade, vai definir os atletas que continuarão no alvinegro para a sequência dos trabalhos. “A partir daí, a gente vai atrás dos atletas que estão faltando”, disse. Ele apontou, por exemplo, que a equipe precisa de um zagueiro.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Segundo o treinador, pelo menos 12 jogadores já mostraram que podem disputar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão.

O alvinegro vai estrear no torneio no dia 6 de abril, fora de casa, contra o Itapirense.