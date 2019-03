União libera promessa das categorias de base

O atacante Danilo, de 18 anos, foi liberado pelo União Barbarense nesta terça-feira (12) e deve acertar com o Bragantino, segundo a assessoria de imprensa do clube. O atleta era uma das principais promessas do elenco alvinegro.

Ao LIBERAL, o presidente Daniel de Castro, o Gordo, afirmou que o empresário do atleta o procurou na tentativa de formalizar um contrato profissional com o Leão da 13, já que ele possuía um vínculo amador, mas a oferta foi recusada pois o clube não dispõe de condições financeiras no momento.

Diante da negativa, Gordo disse que o jogador pediu para deixar o clube. O mandatário optou por liberá-lo para evitar que um processo trabalhista fosse gerado pelo imbróglio. Seu destino deve ser o Bragantino.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Procurado pela reportagem do LIBERAL, o diretor do Massa Bruta, Clayton Vieira, afirmou que o atacante está treinando com o elenco profissional em período de avaliação e que sua contratação ainda não está confirmada.

Danilo possuía contrato amador com o Leão da 13 até fevereiro de 2021, de acordo com a FPF (Federação Paulista de Futebol).

Ele chamou a atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, quando foi o principal destaque do alvinegro no torneio, tendo marcado um gol na derrota contra o Novorizontino, por 3 a 1, na estreia.

TREINOS. Depois de folgar ontem, o elenco do alvinegro barbarense retorna aos treinos nesta quarta (13), em dois períodos. Pela manhã será realizado um trabalho físico no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, enquanto um treino técnico deve ocorrer no período da tarde.