União Barbarense joga por permanência no Sub-17

O União Barbarense não pode nem pensar em perder para o São Caetano, neste sábado, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Uma derrota eliminaria as chances de classificação do Leão da 13 na competição. As equipes vão se enfrentar às 11 horas, no ABC, pela quinta e penúltima rodada da segunda fase.

O time de Santa Bárbara d’Oeste está em quarto e último lugar no Grupo 13, com três pontos. Os dois times do G2, Primavera e Taubaté, têm sete pontos cada. Então, se for derrotado pelo Azulão, o Leão da 13 não conseguirá mais alcançar as duas primeiras posições.

Em caso de empate, a equipe barbarense só seguirá viva se não houver um empate entre Primavera e Taubaté, que também medirão forças neste sábado. O confronto será às 10 horas.

No Estadual Sub-20, o União vai visitar o Água Santa em Diadema, às 15 horas. A partida também é válida pela quinta e penúltima rodada da segunda fase. Nessa competição, por outro lado, o Leão da 13 ocupa a vice-liderança do Grupo 8, com cinco pontos conquistados até o momento.

MAIS NOVOS. Neste domingo, o União entrará em campo também pelos torneios estaduais Sub-11 e Sub-13, assim como o Rio Branco. No estádio Décio Vitta, em Americana, o Tigre enfrentará o Rio Claro, às 9 horas, pelo Sub-11, e às 10h30, pelo Sub-13.

O Leão da 13 também jogará como mandante, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, contra a Internacional de Limeira. Os dois compromissos do clube também estão marcados para as 9 horas, pelo Sub-11, e 10h30, pelo Sub-13.