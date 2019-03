União Barbarense goleia Barueri com três gols de paraguaio

Com três gols do paraguaio Jose Morinigo, o União Barbarense fez 6 a 0 no jogo-treino contra o Grêmio Barueri, nesta sexta-feira (02). A partida aconteceu no CEM (Centro Esportivo Municipal) Mirzinho Daniel, em Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: Rodrigo Alonso/O Liberal

A atividade foi distribuída em três tempos. Em cada um, o Leão da 13 jogou com uma escalação diferente. Quatro gols foram marcados pelo primeiro time, que dominou a equipe Sub-23 do Barueri.

O alvinegro começou a atividade com Daniel; Juninho, Leonardo Silva, Wilson e Moraes; Léo Iseppe e Herrero; Jose Morinigo, Luis Antonio e Dandan; Gilcimar.

Quem abriu o placar foi Luis Antonio, em cobrança de falta no ângulo. De pênalti, Morinigo ampliou o marcador – a falta tinha sido sofrida por Juninho.O paraguaio marcou mais um em jogada que começou com lançamento de Luis Antonio. A bola parou nos pés de Dandan, que avançou pela esquerda e tocou para Morinigo. Sem goleiro, o atacante precisou apenas empurrar para a rede.

Ele anotou o quarto gol do União no último lance, quando recebeu passe de peito de Gilcimar e deslocou o goleiro. “Experiência muito linda para mim”, disse o artilheiro do dia.

Na segunda etapa, outra equipe entrou em campo e empatou sem gols com o time Sub-17 do Barueri. A atuação dos jogadores ficou abaixo da expectativa da comissão técnica.

O alvinegro atuou com Júlio Cesar; Matheuzinho, Vinicius, Gabriel Franco e Augusto; Rodolfo e Ramon; Matheus Café, Diego Amorim e Ricardo Branco; Guilherme.

No terceiro tempo, o meia Gustavo fechou a goleada com mais dois gols. O técnico Denis Augusto colocou os seguintes atletas: Vinícius; Mexicano, Brandão, Gabriel e Augusto; Grigor e Eduardo; Felipe, Gustavo e Renan; Guilherme.

O treinador elogiou o desempenho do primeiro time e apontou que os 11 atletas devem permanecer no elenco. No entanto, ele se decepcionou com a segunda equipe.

“Oportunidade a gente está dando para eles. A segunda parte não foi aproveitada como foi a primeira. E, quanto à terceira parte, dos 11 atletas que ajudaram, a gente consegue tirar dois ou três que aproveitaram a oportunidade”, avaliou.

No confronto, o Leão da 13 teve o desfalque do lateral Cris Samudio, que se recupera de uma pancada. Ele voltará aos treinos nos próximos dias.

DISPENSAS

Logo após o jogo-treino, o clube dispensou seis jogadores dos treinamentos: o lateral-direito Matheuzinho, o zagueiro Gabriel Franco, o volante Grigor, o meia Diego Amorim e os atacantes Guilherme e Renan. Na próxima semana, o plantel deve ter o reforço de dois laterais-direitos e do zagueiro Rennan, que já possui acordo com a diretoria.

AGENDA

O União tem outro jogo-treino marcado para o próximo sábado, dia 9, às 10 horas, contra Amparo, que também vai disputar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão. A partida será em Santa Bárbara d’Oeste, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães ou novamente no Mirzinho Daniel.