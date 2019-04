União Barbarense fica no 1 a 1 com o Jaguariúna

O União Barbarense empatou com o Jaguariúna por 1 a 1, fora de casa, neste domingo (28) pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Tauan abriu o placar para os donos da casa aos 26 minutos do primeiro tempo e Brendo, de pênalti, fez o gol da equipe de Santa Bárbara d’Oeste aos 42 minutos da etapa final.

A equipe barbarense vinha de duas derrotas – 1 a 0 para a Itapirense e 4 a 1 para o Rio Branco – em seus dois primeiros jogos e conquistou seu primeiro ponto na competição. O clube segue na lanterna do grupo 3 Foto: FPF / Reprodução

O jogo começou lento e com poucas chances de gol para as duas equipes. O Jaguariúna marcou em uma falha do zagueiro Richard, do União. Com a bola dominada, o defensor a perdeu para o centroavante Tauan, que deslocou o goleiro Daniel para fazer o 1 a zero.

Para a segunda etapa, o técnico estreante Victor Mosca fez duas trocas no União: Dandan no lugar de Richard e Brendon na vaga de Luís Antonio. As mexidas melhoraram um pouco o rendimento do Leão da 13.

O gol de empate saiu em uma jogada individual de Brendon. Ele driblou um marcador e ia passando pelo segundo quando foi derrubado dentro da grande área. Pênalti marcado e cobrado pelo próprio atacante para decretar o empate.