União Barbarense ‘efetiva’ promessa da base

Aposta das categorias de base do União Barbarense, o meia Matheus Vitório, de 20 anos, ganhará uma oportunidade no elenco principal durante o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25).

O atleta, mais conhecido como Matheus Café, disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior 2018 pelo São Bernardo e, no segundo semestre, defendeu o Leão da 13 no Sub-20 do Paulista em campanha que terminou com eliminação na segunda fase.

O jovem integra os treinos desde o início da preparação e tem agradado a comissão técnica. “Ele deu uma evoluída boa nos trabalhos. A gente até pensou em liberar, mas com a evolução decidimos segurar ele aqui. É versátil, joga tanto de volante quanto de meia-atacante”, disse o técnico Denis Augusto ao LIBERAL.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o comandante, Café se destaca pela saída de jogo, por ter um bom passe e capacidade para infiltrar. Como é da base, possui vínculo amador e sua inscrição não entra no limite máximo de 26 nomes que a FPF (Federação Paulista de Futebol) permite.

Além dele, outros quatro nomes que foram avaliados durante os jogos-treino da pré temporada também foram aprovados: Vinícius (goleiro), João Gabriel e João Batista (zagueiros), Brendon (atacante).

Este, inclusive, tem experiência na Segunda Divisão – em 2018, defendeu o Fernandópolis no torneio e marcou um gol. Tem passagens ainda por Botafogo-SP, Vila Nova-GO (Sub-20) e Atlético-MG (Sub-20). “É um atacante de velocidade, joga tanto pelas beiradas quanto centralizado”, disse Augusto.

NEGOCIAÇÃO. O gerente de futebol Maurílio D’Elboux irá ao ABC para conseguir a liberação do lateral Moraes, vinculado ao São Caetano. Segundo nota enviada à imprensa, o Azulão vai liberar o atleta, “que passará a pertencer ao União Barbarense”.