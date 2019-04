União e RB indicam mistério antes do dérbi

Foto: Sanderson Barbarini - FOCO NO ESPORTE

A semana que marca a espera pelo dérbi entre União Barbarense e Rio Branco neste sábado, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, é marcada pela projeção de mistério entre os rivais. Enquanto o Tigre fará sua estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão justamente no encontro com os barbarenses, o Leão da 13 pôde ser visto em ação e analisado pela comissão técnica adversária, já que estreou no último sábado, quando foi derrotado pela Itapirense por 1 a 0, fora de casa.

O alvinegro de Americana se reapresentou nesta segunda-feira, depois da vitória sobre o Guarani por 1 a 0, no sábado, no último jogo-treino da pré-temporada, e tem trabalhos marcados em dois períodos nesta terça-feira. Na quinta, o técnico Raphael Pereira pretende fazer uma atividade específica fechada à imprensa, na qual deve estabelecer a formação inicial que será usada em Santa Bárbara.

Já o União fechou as portas para os olhares da imprensa desde o começo da semana. Na atividade desta segunda-feira, na reapresentação da equipe, já não foi permitida a presença de jornalistas. O mesmo valerá para os próximos treinamentos desta semana. Os locais das atividades também não serão divulgados. A decisão partiu do “comando do União Barbarense”, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do clube.

Os demais integrantes do Grupo 3 da Segunda Divisão estrearam na manhã do último domingo. Houve empate entre XV de Jaú e Brasilis, por 1 a 1, enquanto o Independente de Limeira goleou o Jaguariúna por 6 a 0.

BASE. O começo do Campeonato Paulista categorias Sub-15 e Sub-17 não foi bom para o Rio Branco, tampouco para o União Barbarense. Ambos perderam os quatro compromissos disputados na manhã do último sábado. Contra o Primavera, fora de casa, o Tigre foi batido por 4 a 0 no Sub-15 e 2 a 0 no Sub-17. O Leão da 13, em casa, foi superado pelo XV de Piracicaba por 1 a 0 em ambas as categorias.