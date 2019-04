União Barbarense dispensa dois e negocia reforços

O União Barbarense anunciou, nesta quarta-feira, a dispensa de dois jogadores paraguaios: o meia Ramon Brites e o lateral Cris Samudio, irmão do meia Braian Samudio, que atuou pelo alvinegro em 2016, no Campeonato Paulista da Série A2.

Ao mesmo tempo, o clube informou que negocia com quatro atletas do Capivariano e um zagueiro do São Bento. Eles devem chegar ao Leão da 13 na próxima semana, segundo comunicado feito pela diretoria, que não divulgou os nomes dos possíveis reforços.

Brites e Cris Samudio disputaram nenhuma partida oficial pelo União. Assim como os outros cinco paraguaios da equipe, eles ainda não estavam regularizados. De acordo com o alvinegro, “eles não foram aprovados no período que estiveram no clube e retornaram para o Paraguai”. A diretoria apontou que deve dispensar mais jogadores do atual elenco.

O time descansa na próxima rodada e volta a campo no dia 28, para o confronto diante do Jaguariúna, às 10 horas, fora de casa. Nesta quinta, às 10 horas, o alvinegro faz um jogo-treino contra o elenco Sub-20 do Mogi Mirim, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.