União Barbarense define inscritos para estreia no Paulista

A comissão técnica do União Barbarense divulgou nesta quarta-feira (20) o nome de 11 atletas que serão inscritos para a primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, no dia 6 de abril, um sábado, diante da Itapirense, fora de casa.

São eles: Richard (zagueiro); Augusto (lateral); Jhonatan (volante); Luís Antônio, Juninho e Leo Iseppe (meias); Felipe (atacante); além do defensor Vinícius e do atacante Dandan, atletas das categorias de base que já possuem vínculo amador com o alvinegro.

O clube aguarda ainda a liberação por empréstimo do goleiro Daniel (São Caetano) e dos laterais Eliandro (Santo André) e Moraes (São Caetano), que também devem compor a lista para o Estadual quando as situações forem regularizadas.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“No trabalho vimos que os garotos têm a qualidade, se encaixam no perfil que estávamos procurando, fizemos avaliações pra gente definir a situação. Aos poucos a gente vai inscrevendo os atletas que vão permanecer no clube”, disse o técnico Denis Augusto. A data limite para que sejam registrados os nomes para a rodada inaugural é 28 de março.

Os sete paraguaios do Leão da 13 ainda buscam o visto de trabalho para que possam ser registrados pelo clube na FPF (Federação Paulista de Futebol).

SAÍDA. Integrante do elenco unionista na Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano, o goleiro Diogo deixou o clube, alegando que atuará pelo Flamengo de Guarulhos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do União.