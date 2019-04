União Barbarense bate Mogi Mirim em jogo-treino

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O União Barbarense fez 3 a 0 contra o time Sub-23 do Mogi Mirim em jogo-treino realizado nesta quinta-feira, no primeiro teste sob o comando do técnico Vitor Mosca. A atividade aconteceu no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

O zagueiro Vinicius Alcântara, o volante Brandão e o meia Luis Antonio marcaram os gols. Os três, inclusive, foram novidades no time titular, assim como o goleiro Vinicius Macau.

A equipe foi escalada com: Vinicius Macau; Eliandro, Richard Cesar, Vinicius Alcântara e Moraes; Brandão, Rodolfo, Juninho e Luis Antonio; Brendon e Matheus Café. No intervalo, Mosca promoveu a entrada do zagueiro João Gabriel, do meio-campista Matheus Luvizeto e do atacante Felipe.

O treinador afirmou que durante o amistoso conseguiu conhecer melhor as características de cada jogador. Para ele, o resultado era o que menos importava. “Eu gostei muito. Alguns atletas me surpreenderam muito positivamente. É lógico que nós temos muito o que trabalhar, o que melhorar, não só a parte técnica, como a parte tática do time”, apontou o comandante, que chegou ao União na última terça.

Um dos atletas que perderam vaga no time é o zagueiro João Batista, titular nas duas partidas disputadas pelo alvinegro no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Nesta quinta, a diretoria anunciou a dispensa dele e de mais quatro jogadores: Matheusinho, Bachur e os paraguaios Moran e Morinigo – o quarteto sequer entrou em campo no Estadual.

Além de João Batista, Mosca também sacou da equipe titular o volante Léo Iseppe, por opção técnica, e o goleiro Daniel e o atacante Dandan, ambos com problemas estomacais.

Na segunda-feira, o técnico deve contar com cinco reforços, entre eles o zagueiro Márcio, do São Bento. Os outros quatro serão cedidos pelo Capivariano e ainda não tiveram o nome divulgado pelo clube.