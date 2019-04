União abre venda de ingresso para o dérbi

Foto: Arquivo / O Liberal

O União Barbarense abriu nesta terça-feira a venda de ingressos para o dérbi contra o Rio Branco, neste sábado, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

As entradas para o duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, podem ser adquiridas por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) na secretaria do clube. O valor é o mesmo que será cobrado nas bilheterias do estádio no sábado.

Já a venda do pacote de ingressos para todos os seis jogos da equipe na primeira fase da competição termina nesta sexta-feira, ao preço de R$ 50 – média inferior a R$ 10 por cada partida.

O elenco do técnico Denis Augusto fez nesta terça-feira o primeiro treino com bola da semana, no campo do Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco – a informação não foi anunciada pelo clube, que decidiu não revelar os locais das atividades da semana, assim como impedir o acesso da imprensa e torcedores.