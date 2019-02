União Barbarense abre peneira nesta terça-feira

O União Barbarense dá início, nesta terça-feira (19), à seletiva de atletas para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. A atividade começa às 15h30, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Na ocasião, os interessados vão jogar contra a equipe Sub-20 do São Fernando, atual campeão amador da cidade. Os jogadores devem comparecer no local com calção e meias pretas, camiseta branca, chuteira e atestado médico de liberação para a prática de atividades físicas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A avaliação ocorre em duas etapas. A segunda está marcada para esta quinta-feira (21), no mesmo horário, também no Antonio Guimarães. Os atletas serão observados pelo treinador Denis Augusto e pelo gerente de futebol Maurílio D’Elboux.

ESTAFE

Nesta segunda (18), o clube anunciou a contratação de um preparador de goleiros. O cargo será ocupado por Vanderlei Celso Manoel, que já passou pelo Leão da 13 como jogador. Ele pendurou as luvas no União, em 1994.

Como preparador, trabalhou em 33 equipes. A última delas foi o Sertãozinho, neste ano. Como atleta, fez carreira em times como Ponte Preta, Guarani e Palmeiras, antes da aposentadoria no União.

Vanderlei se apresenta ao alvinegro no próximo dia 25, para o início da pré-temporada. Até agora, ele tem dois goleiros à disposição: Daniel e Diogo. A diretoria ainda busca mais um jogador da posição.