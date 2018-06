União avança, mas Rio Branco é eliminado do Sub-20

O União Barbarense garantiu vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista das categorias Sub-17 e Sub-20. O Rio Branco, por outro lado, já está eliminado do Estadual Sub-20. As definições ocorreram neste sábado.

A equipe Sub-17 do União venceu o São Carlos por 5 a 2, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, e se manteve na liderança do Grupo 4. Com 24 pontos, o Leão da 13 não pode mais ser ultrapassado pelos times que estão fora do G3, mesmo com duas rodadas para o fim desta etapa.

Também em Santa Bárbara d’Oeste, o elenco Sub-20 empatou com o XV de Piracicaba por 1 a 1, resultado que era suficiente para a classificação antecipada. O jogo foi válido pela penúltima rodada da primeira fase. O União está em terceiro no Grupo 2, com 22 pontos.

Na mesma chave, o Rio Branco não tem mais chances de classificação. O Tigre perdeu para a Internacional de Limeira por 2 a 1, fora de casa, e aparece em sexto. A equipe soma 13 pontos, quatro abaixo do quinto lugar, que é o último que pode beliscar um lugar na segunda fase. No Sub-17, o Rio Branco bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0 no Décio Vitta e segue vivo, na quarta colocação do Grupo 4.

No Paulista Sub-15, o União ocupa a terceira posição do Grupo 4, com 15 pontos, dois a mais na comparação com o Tigre, que é o quarto colocado. Os três primeiros de cada chave e os cinco melhores quartos colocados avançarão no torneio. Ainda há duas rodadas em disputa.

RESULTADOS DE RIO BRANCO e UNIÃO NAS CATEGORIAS DE BASE

SUB-20

Inter de Limeira 2 x 1 Rio Branco

U. Barbarense 1 x 1 XV de Piracicaba

SUB-17

U. Barbarense 5 x 2 São Carlos

Rio Branco 1 x 0 XV de Piracicaba

SUB-15

U. Barbarense 1 x 0 São Carlos

Rio Branco 3 x 2 XV de Piracicaba

SUB-13

Primavera 1 x 2 Rio Branco

U. Barbarense 0 x 2 Rio Claro

SUB-11

Primavera 0 x 1 Rio Branco

U. Barbarense 0 x 3 Rio Claro