União anuncia promoção com desconto de R$ 70

O ingresso para os jogos do União Barbarense em casa, no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, vai custar R$ 20. O clube também lançará um carnê promocional para as seis partidas da primeira fase, no valor total de R$ 50.

A promoção representa um desconto de R$ 70, já que todos os ingressos somados, comprados individualmente, custam R$ 120. Os preços foram revelados pelo Leão da 13 nesta quarta-feira (6), por meio de nota à imprensa.

A comercialização dos carnês ocorrerá de forma antecipada. Quem comprar a entrada na hora do jogo, então, deverá desembolsar R$ 20 nas bilheterias do estádio Antonio Guimarães.

O carnê poderá ser adquirido na secretaria do clube e em outros locais que ainda serão divulgados pelo alvinegro. Os talões estão em fase de confecção. No dia das partidas, o torcedor deverá trocar o cupom do carnê por um ingresso na bilheteria.

O União pretende conseguir uma receita antecipada com a venda dos carnês, o que ajudaria nas despesas.

DATAS

O Leão da 13 também anunciou que vai mandar as partidas aos sábados, às 16 horas. Assim, a estreia da equipe como mandante será em 13 de abril, no dérbi contra o Rio Branco.

Há exceção na última rodada, na qual todos os jogos vão ocorrer no domingo, dia 30 de junho, às 10 horas, por determinação da FPF (Federação Paulista de Futebol). Também haverá uma rodada numa quarta-feira, o feriado de 1º de maio, quando o União receberá o Independente.