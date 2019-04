União anuncia ex-treinador de Grêmio Osasco e Olímpia

Horas após a demissão de Denis Augusto, o União Barbarense já anunciou um novo treinador para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O cargo será ocupado por Vitor Mosca, que trabalhou por dois anos no Grêmio Osasco e, neste ano, estava no Olímpia.

“Recebemos boas informações do treinador. É experiente nessa divisão”, disse o gerente de futebol Maurílio D’Elboux, em nota divulgada pelo clube. Foto: Reprodução / Facebook

A apresentação de Mosca será nesta terça-feira, às 14 horas, nas dependências do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

O União anunciou o desligamento de Denis no início da tarde desta segunda, dois dias após a derrota para o Rio Branco, por 4 a 1, dentro de casa. A decisão foi tomada pela diretoria durante reunião entre o presidente Daniel de Castro, o Gordo, e o gerente de futebol Maurílio D’Elboux.

Denis comandou o Leão da 13 nas duas primeiras rodadas da Segunda Divisão. Em ambas, o time perdeu. No primeiro jogo, o União tropeçou diante do Itapirense, pelo placar de 1 a 0, na cidade do adversário. No último sábado, a equipe acabou goleada pelo Rio Branco no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ao LIBERAL, o treinador disse que a diretoria agiu “injustamente” ao demiti-lo.