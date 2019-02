União anuncia chegada de meia recém-campeão

O União Barbarense anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do meia-atacante Juninho, que foi campeão da Copa Paulista no ano passado, pelo Votuporanguense. O atleta tem 20 anos e vai reforçar a equipe na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

Na Copa Paulista, ele disputou nove jogos, quatro como titular. Juninho fez um gol no campeonato, na vitória por 1 a 0 sobre o Batatais, em Votuporanga, pela última rodada da primeira fase. Após essa partida, porém, o jogador sofreu uma contusão que o tirou da sequência do torneio.

Juninho teve uma passagem pelo Flamengo de Guarulhos em 2015. No ano seguinte, se transferiu para o Votuporanguense e, em 2017, defendeu o Goiás por empréstimo. Voltou para o time de Votuporanga no ano passado. O contrato dele com o clube terminou ao fim da temporada.

Foto: Rafael Nascimento / CAV

O atleta se destaca no toque de bola e na finalização. Também costuma partir para cima dos adversários. “Trata-se de um bom jogador, habilidoso e certamente vai nos ajudar e muito na campanha do Sub-23”, afirmou o gerente de futebol do União, Maurílio D’Elboux.

Juninho vai se apresentar ao clube no dia 25 de fevereiro, assim como os outros contratados, para o início da pré-temporada. O Leão da 13 já havia acertado com cinco jogadores paraguaios, entre eles o lateral Cristian Samudio, irmão do meia Braian Samudio, que atuou pelo alvinegro em 2016.

Seis atletas da base também vão disputar a competição: o goleiro Diogo, os zagueiros Vinicius e Rogério, o volante Brandão, o meia Giovane e o atacante Danilo.