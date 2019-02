Um dos três sobreviventes de incêndio no CT do Fla, Cauan Emanuel recebe alta

Um dos três sobreviventes do incêndio que matou dez pessoas no CT do Flamengo na última sexta-feira, Cauan Emanuel, de 14 anos, recebeu alta hospitalar e deverá ir para casa ao final da tarde desta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo clube carioca, que possui médicos acompanhando o jogador em um hospital particular da Barra da Tijuca.

Outro jogador que está internado na mesma instituição, Francisco Dyogo “segue em curva de melhora, mas continua com demandas ventilatórias de oxigênio e ainda precisa de suporte com cateter nasal”, informou o Flamengo, que acrescentou que, “por conta disso permanece internado no CTI”.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, por sua vez, informou que Jhonata Cruz Ventura, 15 anos, apresentou melhoras e teve a sedação suspensa. Dos três feridos, Jonathan é o que apresenta o quadro mais grave, já que está com cerca de 35% do corpo queimado. Jhonata está internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, referência na área.