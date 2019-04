Último internado por ferimentos no incêndio no CT do Fla recebe alta

Foto: Reprodução - Instagram

O atleta das divisões de base do Flamengo Jhonata Ventura, de 15 anos, último ferido no incêndio do Ninho Urubu que ainda estava internado, recebeu alta neste sábado e deixou o hospital pouco mais de dois meses depois da tragédia que ocasionou a morte de dez adolescentes.

Jhonata estava internado em um hospital particular desde 8 de fevereiro, após sofrer queimaduras em 30% do corpo no incêndio no CT do Flamengo. Ele terá de seguir uma dieta restrita em sua recuperação, principalmente em função da pancreatite medicamentosa com a qual foi diagnosticado na última semana.

O jogador, que deixou o hospital rapidamente em virtude do risco de se expor ao sol, estava acompanhado da família, de seu empresário e de um médico do Flamengo. Ele foi liberado para ir para casa mesmo que não esteja plenamente recuperado da pancreatite pois os médicos entendem que a saída do hospital pode ajudar o atleta a acelerar sua recuperação no tratamento das queimaduras.

O jovem chegou a ser transferido do quarto para uma unidade do Centro de Terapia Intensiva (CTI) no começo da semana passada por conta de dores abdominais, apresentadas depois da cirurgia reparadora no braço direito e na orelha direita a que foi submetido. Ele foi diagnosticado com pancreatite medicamentosa, mas se recuperou bem e retornou para o quarto alguns dias depois.

Além de Jhonata, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, todos de 15 anos, foram os três feridos que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu. Os dois já retornaram à rotina de treinos e jogos na base do time rubro-negro. Outros 13 garotos conseguiram escapar das chamas com vida e sem problemas graves. As famílias dos mortos ainda estão na Justiça pedindo indenizações junto ao Flamengo.