Uefa aumenta premiação da Liga dos Campeões para quase 2 bilhões de euros

A Uefa divulgou nesta terça-feira que vai pagar 1,9 bilhão de euros (cerca de R$ 8,3 bilhões) em premiação a ser dividida entre os 32 times participantes da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2018/2019. O valor distribuído na última edição do torneio foi de 1,4 bilhão de euros (algo em torno de R$ 6,1 bilhões), o que representa um crescimento de 26% na premiação.

Atual tricampeão do torneio, o Real Madrid vai receber o maior valor fixo: cerca de 50 milhões de euros (R$ 220 milhões). Enquanto o Real Madrid, que encabeça a lista dos melhores times da competição na última década, recebe o maior valor, o clube pior posicionado entre os participantes fica com uma parcela de 1,1 milhão de euros (R$ 4,8 milhões).

O cálculo para definir o valor distribuído a cada clube é feito com base em uma espécie de ranking, que leva em conta o desempenho dos times nas competições organizadas pela Uefa ao longo dos últimos dez anos e também as conquistas europeias desde 1950. As equipes também recebem uma parte do acordo dos direitos de transmissão.

Além do pagamento feito a cada clube por participação na fase de grupos no torneio, que na próxima edição será de 15,25 milhões de euros (R$ 67,18 milhões), cada vitória na fase de grupos será premiada com 2,7 milhões de euros (R$ 11,8 milhões) e o empate vai render 900 mil euros (R$ 3,9 milhões) a cada equipe na fase de grupos.

Para a próxima edição, haverá 30 milhões de euros (R$ 131 milhões) para os clubes envolvidos na fase preliminar da Liga dos Campeões. Os que forem eliminados receberão um pagamento fixo de 5 milhões de euros (R$ 21,9 milhões) e os que vencerem não receberão qualquer pagamento específico além da verba destinada à participação na fase de grupos.

Em relação à premiação da Liga Europa, o valor total pago é de 560 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões), ou seja, 2,9 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) para cada uma das 48 equipes da fase de grupo da competição.