Tuchel diz que Cavani não deve encarar o Manchester United após sofrer lesão

O Paris Saint-Germain deverá ter o desfalque de Edinson Cavani para encarar o Manchester United, nesta terça-feira, fora de casa, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O uruguaio se contundiu na vitória de sábado sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, e deve ser confirmado como ausência, conforme explicou o técnico Thomas Tuchel.

“Não tivemos boas notícias sobre o Cavani esta manhã. Ele fez exames ontem e ainda fará outros hoje em nosso CT. Meu sentimento é de que será muito difícil o Edinson jogar, mas vamos esperar um pouco mais porque ele vai realizar exames”, declarou em entrevista à rede de televisão TF1 neste domingo.

Cavani marcou o único gol do triunfo sobre o Bordeaux, de pênalti, mas deixou o gramado sentindo dores na coxa logo depois. De acordo com Tuchel, o PSG deve se posicionar sobre as condições do atacante ainda neste domingo e confirmar o desfalque para terça.

“O clube vai falar um pouco mais tarde hoje. Na minha opinião, as notícias não serão muito boas. Temos uma pequena esperança, bem pequena, mas temos. Porém, os primeiros exames não foram bons”, comentou.

A provável ausência de Cavani preocupa ainda mais porque o PSG já não contará diante do Manchester com o brasileiro Neymar, que sofreu nova fratura no quinto metatarso do pé direito. Outra baixa já confirmada é o volante Verratti, também contundido.