Tuchel descarta administrar vantagem do PSG e despista sobre presença de Cavani

A presença do atacante Edinson Cavani no Paris Saint-Germain no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester United ainda é uma incógnita. O técnico do time francês, o alemão Thomas Tuchel, manteve o mistério e não confirmou o uruguaio no duelo desta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), em Paris.

“Edi fez as duas últimas sessões de treinamento conosco e as sessões completas. Mas nós decidiremos se ele estará no grupo amanhã (quarta-feira), após a última sessão que iremos realizar. Ele se sente bem, mas se tivermos que esperar um pouco mais, faremos isso”, limitou-se a dizer o treinador, em entrevista coletiva nesta terça.

No primeiro jogo, disputado em Manchester, na Inglaterra, o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 e construiu uma vantagem significativa. Tuchel, no entanto, prefere esquecer a vantagem para que o time não se acomode e possa ser surpreendido pela rival em casa.

“É necessário esquecer que temos a vantagem. Você sempre precisa de algo extra especial para ganhar esses tipos de jogos. Temos que reproduzir as coisas boas que fizemos em Old Trafford, mas esquecer a vantagem e focar no nosso desempenho. Não devemos deixar que o placar favorável influencie nossa energia e nossa mentalidade”, analisou o treinador alemão.

Tuchel fez elogios ao adversário inglês, que terá uma série de desfalques para o duelo, e não confirmou qual será a escalação inicial. Ele apenas indicou que montará um meio de campo forte para conter os avanços do ataque do United, em especial de Lukaku e Rashford.

“Claro que não quero dar a minha formação inicial, mas temos várias possibilidades. Sabemos que o Manchester United gosta de jogar no 4-4-2, com um meio de campo em losango. Será necessário estar atento em particular com Lukaku e Rashford.