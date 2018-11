Triunfo vence por 3 a 1 e segue na ponta em Nova Odessa

Em jogo que valia a liderança do Campeonato Amador de Nova Odessa, o Triunfo venceu o Juventude por 3 a 1, neste sábado (10), e abriu três pontos de vantagem na ponta. Os times se enfrentaram no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do Progresso, pela oitava rodada.

O Triunfo tem 17 pontos na classificação, três a mais que o vice-líder Real. O Juventude, que assumiria a primeira posição em caso de vitória, estacionou nos 12 pontos e caiu do terceiro para o quarto lugar.

Outro destaque do dia foi o UVA (Unidos da Vila Azenha), que atropelou o Planalto por 7 a 1, no bairro Vila Azenha, e tomou a terceira colocação do Juventude. O Matsubara também aplicou uma goleada, por 5 a 0, sobre o Red Smoke. Na quarta e última partida da rodada, o Vila Nova bateu o Vila Azenha por 2 a 0. O Real esteve de folga neste fim de semana.

“Foi uma rodada com muitos gols, mesmo com apenas quatro jogos. O Campeonato Amador de Futebol aqui em Nova Odessa, não apenas na primeira divisão, mas nas demais também, é sempre marcado por bons jogos, bons jogadores, e gostamos de ver as famílias presentes” comentou o secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta, responsável pela pasta que organiza a competição..

CAMPEONATO AMADOR DE NOVA ODESSA

8ª Rodada

Unidos da Vila Azenha 7 x 1 Planalto

Matsubara 5 x 0 Red Smoke

Triunfo 3 x 1 Juventude

Vila Nova 2 x 0 Vila Azenha