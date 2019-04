Triunfo do Zamora põe eliminado Atlético-MG na lanterna de grupo da Libertadores

Eliminado com uma rodada de antecedência da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro também está em situação complicada para obter a consolação de participar da sequência da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time caiu para a lanterna da sua chave ao ver o Zamora superar o Cerro Porteño por 2 a 1, na Venezuela, em Barinas.

Com o resultado, o Zamora é o terceiro colocado do Grupo E com os mesmos três pontos do Atlético-MG, mas saldo de gols melhor, de três gols negativos contra menos cinco dos mineiros. Cerro e Nacional do Uruguai estão com 12 pontos, sendo que os paraguaios estão à frente pelo saldo – 5 a 3 – e ambos já se garantiram nas oitavas de final da Libertadores.

Na rodada final do Grupo E, em 7 de maio, Zamora e Atlético-MG vão duelar na Venezuela pelo terceiro lugar, posição que garante uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. E o time mineiro precisará triunfar para seguir para a disputa de outro torneio continental em 2019.

No duelo desta quinta-feira, o Zamora abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com o pênalti convertido por Ignacio Gonzalez. E Pedro Ramirez ampliou aos seis da etapa final. Haedo Valdez ainda diminuiu aos 13 da etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota do time paraguaio.

A situação complicada do Atlético-MG, que perdeu para o Nacional por 1 a 0 na terça-feira, provocou protestos de torcedores nesta quinta na Cidade do Galo. Eles exibiram faixas na entrada da Cidade do Galo contrárias a jogadores como Victor, Leonardo Silva, Patric, Fábio Santos, Elias, Cazares e Ricardo Oliveira, além de outras com inscrições como “Galo é raça” e “Queremos títulos”.

Em busca de uma reação, o Atlético-MG voltará a jogar no sábado, quando receberá o Avaí, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Iago Maidana ressaltou a importância de o time dar uma resposta para a crise, começando o torneio nacional com uma vitória.

“É um jogo que vai virar uma página, vamos pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, no Avaí. Então, é um dar a vida pelo outro dentro de campo para que a gente consiga uma sequência de vitórias, que seria muito importante”, disse.