Trio de ataque do Fluminense comemora entrosamento após goleada

O Fluminense é o melhor ataque do Campeonato Carioca graças ao trio formado por Luciano, Everaldo e Yony González. Juntos, eles marcaram oito dos 12 gols da equipe e encaminharam a classificação às semifinais da Taça Guanabara.

Na noite desta quarta-feira, o Fluminense goleou o Madureira, por 4 a 0, no Maracanã. Os três balançaram as redes e chamaram a atenção pelo entrosamento apesar do pouco tempo de treino. “Entrosou bem, né? É fruto de muito trabalho. Todos estão correndo, os gols estão saindo e espero que continue assim”, afirmou Luciano.

O ex-atacante do Corinthians, assim como Everaldo, está no Fluminense desde o ano passado, enquanto Yony González foi contratado depois de se destacar pelo Junior Barranquilla-COL. Nem mesmo o idioma diferente atrapalha dentro de campo. “Meu espanhol é ‘fera’ (risos). Estamos nos entendendo bem. O professor está passando as coisas e estamos conseguindo executar”, comentou Everaldo.

González é o principal artilheiro do Fluminense na temporada, com quatro gols, enquanto Luciano e Everaldo balançaram as redes adversárias duas vezes cada um.

Com os três, o time de Fernando Diniz enfrenta o Vasco, neste sábado, em Brasília. O Fluminense é o vice-líder do Grupo B, com dez pontos, e precisa da vitória para classificação à semifinal da Taça Guanabara na liderança da chave.