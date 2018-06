Tribunal adia julgamento sobre manipulação

O TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) adiou o julgamento dos nove denunciados por suposta manipulação de resultados em jogos do União Barbarense. O caso seria analisado pelo tribunal nesta segunda-feira, mas, segundo a FPF (Federação Paulista de Futebol), houve pedido de vistas.

A entidade informou que o julgamento deve entrar na pauta da sessão da próxima segunda-feira. A apreciação vai acontecer porque a Procuradoria do TJD denunciou os acusados com base no artigo 234 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre “atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”.

O suposto esquema foi levado a público pelo Leão da 13 em 25 de março. O clube aponta que oito atletas e o ex-técnico da equipe Claudemir Peixoto “entregaram” partidas em troca de dinheiro, situação que beneficiava apostadores de sites esportivos. De acordo com o União, a irregularidade aconteceu em, pelo menos, cinco confrontos válidos pelo Campeonato Paulista da Série A3. Os denunciados negam.