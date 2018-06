TRF determina prisão de acusado por desvio no Rio Branco

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) determinou, no início deste mês, que o empresário Ricardo Giovani Sanches Dias comece a cumprir pena por desviar R$ 104 mil destinados ao pagamento de dívidas previdenciárias do Rio Branco em dezembro de 2003. O órgão reduziu de sete anos e quatro meses para seis anos e dois meses o tempo a ser cumprido na prisão, em regime semiaberto, e – por se tratar de uma decisão de segunda instância – ordenou a execução provisória.

Segundo a decisão dos magistrados, ele falsificou – ou ordenou a inserção de dados falsos – guias de recolhimento entregues pela diretoria para se apropriar dos recursos da equipe americanense. A mulher dele, Eliane Aparecida Nogueira Dias, que havia sido condenada em primeira instância pelos mesmos crimes, foi absolvida pelo tribunal por “falta de provas”. O cheque que deveria ser utilizado para quitar os débitos foi depositado na conta dela. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Denunciados por apropriação indébita previdenciária – crime cometido quando um empregador desconta a contribuição do salário do empregado, mas não a repassa ao INSS – os ex-dirigentes do Rio Branco, Sérgio Luiz Meneghel Silveira, Nivaldo Zanette, Sérgio Sega, Francisco Tamborlin e Oswaldo De Nadai, foram absolvidos em primeira instância e não houve recurso contra essa decisão.

Em outro parecer favorável aos réus, os desembargadores excluíram da condenação a obrigação de ressarcir o clube pelo dinheiro desviado. A explicação é de que a denúncia, oferecida pelo MPF (Ministério Público Federal), não pedia a reparação de danos.

Ricardo ainda pode apresentar um recurso no próprio TRF-3, chamado de embargos de declaração, que servem para questionar contradições ou obscuridades de uma decisão judicial. Apesar de não poderem modificar a sentença, esse tipo de recurso suspende a sua execução.

Caso eles não sejam apresentados, o processo “volta” para uma das varas federais de Piracicaba – onde o processo foi julgado originalmente – para que seja expedido mandado de prisão.

A reportagem tentou contato com o advogado Carlos Roberto Soares, responsável pela defesa do casal, mas não houve resposta nem por e-mail nem pelo telefone profissional disponibilizado por ele no CNA (Cadastro Nacional de Advogados).

Empresário faria ‘um favor’ ao clube à época

A oportunidade para desviar o dinheiro clube ocorreu, segundo testemunhas do processo, depois que ele se ofereceu para fazer um “favor” ao Rio Branco. Com contas contas bancárias bloqueadas, a agremiação recebeu o dinheiro pela venda do ex-zagueiro Tiago Vieira ao Atlético-PR através de um escritório de advocacia, que emitiu um cheque administrativo no valor de R$ 104 mil.

O então presidente, Oswaldo De Nadai, teria pedido ao empresário – que gerenciava a carreira de jogadores – que obtivesse mais tempo junto ao INSS para quitar a dívida (que era de R$ 150 mil). Ricardo teria, então, oferecido um empréstimo no valor que faltava. Ele levou as guias para São Paulo e, dias depois, as apresentou como se estivessem pagas.

O débito, no entanto, permaneceu em aberto no sistema do órgão federal. Durante investigação da Polícia Federal, o banco onde os documentos teriam sido “pagos” confirmou a falsificação. “Está suficientemente comprovado que Ricardo inseriu, ou, ao menos, determinou a inserção de falsas autenticações nas GPS’s que havia recebido de Osvaldo, e que se destinavam ao recolhimento das contribuições previdenciárias, e apropriou-se do respectivo valor, induzindo os dirigentes do Rio Branco em erro”, afirmou em seu voto o desembargador José Lunardelli, relator do caso no TRF-3.