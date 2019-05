Trevilub/ Viel Seguros goleia e termina a 1ª fase ainda invicto

Líder da Copa Mag Sac, o Trevilub/Viel Seguros aplicou duas goleadas neste fim de semana, na rodada dupla da categoria Jovens, e encerrou a primeira fase de forma invicta. O campeonato acontece no Rio Branco EC Sede Náutica, em Americana.

No sábado, pela 14ª rodada, o time fez 4 a 1 contra o L&L Express/Bar Rio Branco. A equipe voltou a campo já no domingo, para a disputa da 13ª rodada, que tinha sido adiada, e goleou o Shopping Via Direta/Yupi Kids Buffet Infantil por 10 a 0.

O time somou 40 pontos na etapa classificatória, com uma campanha de 13 vitórias e um empate. Vice-líder, o Espaço Jandaia Bar e Restaurante conseguiu 28 pontos, com nove triunfos, um empate e quatro derrotas.

O Trevilub/Viel Seguros também tem o melhor ataque, com 74 tentos, e a defesa menos vazada, com 24 gols sofridos, além do artilheiro da competição: Gustavo Henrique Pinheiro, que balançou as redes 19 vezes.

Nas quartas de final, o Trevilub/Viel Seguros tem pela frente o Vidro Mania, oitavo e último colocado. Na mesma fase, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro encara o sexto, e o quarto mede forças com o quinto.

Nesta semana, também acontece a décima rodada da classe Intermediária, nesta terça-feira, e a 17ª da Sênior, na quinta.

RIO BRANCO EC SEDE NÁUTICA

14ª rodada da categoria Jovens

SÁBADO (4/5)

Espaço Jandaia Bar e Restaurante 6 x 3 Vidro Mania

Lima & Silva/DM Treinamento Funcional 3 x 2 Next

Shopping Via Direta/Yupi Kids Buffet Infantil 2 x 3 Alumaquinas/Delta Workout Center

L&L Express/Bar Rio Branco 1 x 4 Trevilub/Viel Seguros

13ª rodada da categoria Jovens

DOMINGO (5/5)

Lima & Silva/DM Treinamento Funcional 3 x 0 Vidro Mania

Trevilub/Viel Seguros 10 x 0 Shopping Via Direta/Yupi Kids Buffet Infantil

Next 4 x 3 Alumaquinas/Delta Workout Center

Espaço Jandaia Bar e Restaurante 5 x 1 L&L Express/Bar Rio Branco

10ª rodada da categoria Intermediária

TERÇA (7/5)

19h15 Rio Branco A x Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia

19h15 Spazio Beach B x Agro Duque/Gran Plus

20h30 Pet Shop Padovani/Toco Representações x Spazio Beach A

20h30 LF9 Eventos/Rio Branco B x Posto Sete

17ª rodada da categoria Sênior

QUINTA (9/5)