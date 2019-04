Três gols sérvios garantem vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Stuttgart

Os sérvios Kostic e Jovic fizeram os gols da vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Stuttgart, por 3 a 0, neste domingo, em Frankfurt, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Kostic balançou as redes duas vezes.

Com este resultado, o Eintracht alcança os 49 pontos, na quarta colocação, a primeira que garante vaga para a disputa a próxima edição da Liga dos Campeões. O Stuttgart permanece com 20 pontos, na 16ª posição, a primeira que leva para a segunda divisão.

Kostic abriu o placar, aos 45 minutos da etapa inicial, com um bonito chute cruzado de pé esquerdo. O mesmo Kostic completou um rápido contra-ataque para fazer o segundo gol, aos 19 do segundo tempo. Aos 39, Jovic completou o placar.

No outro jogo deste domingo, o Schalke 04 obteve um grande resultado, ao vencer o lanterna Hannover, fora de casa, por 1 a 0. O gol foi feito por Suat Serdar, que demonstrou ótimo domínio de bola, antes de finalizar forte e cruzado.

O time de Gelsenkirschen, com 26 pontos, se afasta um pouco dos últimos colocados e fica na 14ª posição. O Hannover, último colocado, soma apenas 14 pontos.

Restando cinco rodadas, a liderança é do Borussia Dortmund, com 63 pontos, contra 61 do Bayern de Munique.