Três equipes miram o topo da classificação em Nova Odessa

Três equipes podem terminar a nona rodada do Campeonato Amador de Nova Odessa na ponta da classificação. A primeira posição atualmente pertence ao Triunfo, mas também é pretendida pelo Real e pelo UVA (Unidos da Vila Azenha). O trio entrará em campo neste sábado.

Triunfo e Real farão um confronto direto às 19 horas, no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o campo do Progresso. O UVA jogará no mesmo local, às 15 horas, contra o São Francisco. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Triunfo soma 17 pontos, enquanto os dois concorrentes têm 14. Basta um empate, então, para que o atual líder continue no topo. O Real necessita de uma vitória, mas também precisa tirar uma diferença de nove gols de saldo para o Triunfo. O UVA, por outro lado, não depende apenas de suas forças. Além de fazer sua parte, o time deve torcer por um tropeço do Triunfo.

Ainda neste fim de semana, haverá o jogo entre Red Smoke e Juventude, às 17 horas, também no Progresso. A quarta e última partida acontecerá no domingo, às 10 horas, entre Matsubara e Planalto. As equipes vão se enfrentar no bairro Vila Azenha.

SEGUNDINHA. No domingo, o campo do Progresso será palco das semifinais da Segunda Divisão. Às 8 horas, o São Manuel terá pela frente o Chelsea. Na sequência, às 10 horas, o Borussia vai encarar o Guarapari.

CAMPEONATO AMADOR DE NOVA ODESSA – 9ª RODADA:

Sábado (17/11)

Campo do Progresso

15h00 Unidos da Vila Azenha x São Francisco

17h00 Red Smoke x Juventude

19h00 Real x Triunfo

Domingo (18/11)

Campo da Vila Azenha

10h00 Matsubara x Planalto