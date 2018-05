Três equipes largam na frente na Copa Mag Sac

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência, Viel Seguros/Shopping Via Direta e Bar do Rio Branco/Alumaquinas largaram em vantagem nas quartas de final da Copa Mag Sac Embalagens. Os jogos de ida aconteceram neste sábado (26). O campeonato ocorre na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

O Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência venceu o Marcenaria Paparotti/Loom Arquitetura por 3 a 2, mesmo resultado da vitória do Viel Seguros/Shopping Via Direta sobre o Luchini Móveis/Max Imóveis.

O Bar do Rio Branco/Alumaquinas, por sua vez, derrotou o Maciel Refeições/Z Sport por 3 a 0. Os três vencedores jogarão pelo empate na partida da volta. Também houve um empate entre L&L Express/Gesso Novo Mundo e Trevilub/Manserv, pelo placar de 1 a 1. Todas essas equipes voltarão a se enfrentar em 9 de junho.

Caso haja dois empates ou uma vitória para cada lado, haverá prorrogação com dois tempos de 10 minutos. Se o empate persistir, o time com melhor campanha na primeira fase avançará para as semifinais. Nas quartas de final, as equipes que levarão vantagem nesse cenário são L&L Express/Gesso Novo Mundo, Bar do Rio Branco/Alumaquinas, Viel Seguros/Shopping Via Direta e Marcenaria Paparotti/Loom Arquitetura.

Quartas de final da Copa Mag Sac Embalagens

Categoria Jovens

Marcenaria Paparotti/Loom Arquitetura 2 x 3 Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência

Viel Seguros/Shopping Via Direta 3 x 2 Luchini Móveis/Max Imóveis

Bar do Rio Branco/Alumaquinas 3 x 0 Maciel Refeições/Z Sport

L&L Express/Gesso Novo Mundo 1 x 1 Trevilub/Manserv