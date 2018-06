Treino indica que Tite deve repetir em estreia o time escalado contra a Áustria

O técnico Tite deu uma pista nesta quarta-feira da seleção brasileira que vai estrear na Copa do Mundo, domingo, contra a Suíça, em Rostov: ele fez o esperado. No treinamento realizado num dos campos do resort que serve de concentração para a delegação, ele repetiu o time que venceu a Áustria por 3 a 0, no último domingo, em Viena. Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Oficialmente, Tite só vai confirmar o time, se o fizer, após o treinamento desta quinta ou na sexta-feira. “Eu não tenho o hábito de antecipar a escalação, e os treinos da semana vão dizer o time que joga”, disse Tite em Viena após a vitória sobre os austríacos.

No entanto, a boa atuação do time e principalmente o comportamento do quarteto formado por Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus e Willian – só o último não fez gol – já deixava claro que não havia razão para mudanças. Só um fator de última hora, como uma contusão, justificaria alterações na equipe.

O Brasil enfrenta a Suíça no domingo às 15 horas, horário de Brasília. Em seguida, jogará contra Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo, e Sérvia, no dia 27, em Moscou, encerrando a participação na primeira fase da Copa do Mundo.

A viagem da delegação para Rostov será realizada na sexta-feira, no final da tarde. Pela manhã, a equipe faz um treino totalmente fechado à imprensa e aos torcedores. A volta para Sochi será depois da partida contra os suíços.