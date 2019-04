Treinador do Ajax aponta a Juventus como favorita: ‘Mas podemos superá-los’

Erik Ten Hag, técnico do Ajax, apontou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, a Juventus como favorita para o duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça, no Juventus Stadium, em Turim, mas confia no poderio de sua equipe.

“A Juventus é a favorita, especialmente depois do resultado em Amsterdã”, disse o treinador, referindo-se ao empate por 1 a 1, na semana passada. “Mas se jogarmos bem, podemos superar qualquer limite. Estou confiante por causa da maneira como estamos jogando e treinando. Estamos cada vez mais fortes e estamos mostrando isso jogo por jogo”, afirmou Ten Hag, ao lembrar da histórica vitória sobre o Real Madrid por 4 a 1, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, nas oitavas de final.

O técnico holandês espera novidades do seu colega italiano para o jogo decisivo. “Allegri é muito experiente e certamente pensou em uma maneira diferente de abordar este jogo em comparação com a semana passada”, afirmou Ten Hag. “Precisamos melhorar nosso plano tático”.

Ten Hag espera poder contar com o meia Frenkie de Jong, de 21 anos, que deixou lesionado o jogo do último sábado contra o Excelsior Rotterdã, pelo Campeonato Holandês, aos 22 minutos do primeiro tempo. “Ele saiu por precaução. Tenho certeza de que ele poderá jogar”, comentou.

De Jong, que vai atuar no Barcelona a partir da próxima temporada, teve uma grande atuação no jogo de ida. “O próprio Frenkie terá que decidir se está pronto e eventualmente eu decido se ele vai jogar”, completou Ten Hag.