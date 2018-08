Treinador diz que Vinicius Junior pode fazer algumas partidas pelo Real Madrid B

O técnico Julen Lopetegui afirmou neste sábado que Vinicius Junior pode ser rebaixado para fazer algumas partidas pelo Castilla, o time B do Real Madrid, que nesta temporada vai disputar a terceira divisão do futebol espanhol. Relacionado para ficar no banco de reservas nas duas partidas do time nesta temporada, o atacante ainda não fez a estreia dele em partidas oficiais pelo clube espanhol.

“Vinicius é um jogador do elenco, um menino muito jovem, que treina com a gente, e, quando estiver conosco, poderá jogar. Se não for relacionado, vai poder atuar pelo Castilla”, afirmou o treinador espanhol em coletiva de imprensa neste sábado.

O Real Madrid vai enfrentar o Girona neste domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Na estreia da equipe no torneio, contra o Getafe, e na Supercopa da Europa, contra o Atlético de Madrid, Vinicius Junior foi um reserva não utilizado.

“Ele é um garoto muito jovem e acaba de chegar no futebol europeu. Tem muita vontade de aprender e vai ter um bom papel, mas é preciso dar tempo de adaptação a ele, algo que todo jogador necessita. Treinar com atletas do maior nível vai ajudá-lo a evoluir”, disse Lopetegui.

Durante amistosos de pré-temporada, realizada pelo Real Madrid nos Estados Unidos e em Madri, Vinicius Junior disputou 152 minutos, divididos em quatro jogos, contra Manchester United, Juventus, Roma e Milan. O atacante brasileiro foi titular uma vez e não marcou gol.