Tragédia motiva Rio Branco a alojar jogadores em casas

Mesmo com um alojamento disponível no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco optou por abrigar os jogadores do elenco profissional em casas. Um dos motivos da decisão é o incêndio que matou dez garotos do Flamengo na sexta-feira passada (8), no centro de treinamento Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta (14), as acomodações do Décio Vitta possuem uma estrutura que evita propagação de incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros. Mas, apesar desse parecer, o clube decidiu alugar residências para os atletas.

Segundo o gerente de futebol, Tiago Bernardi, o Tigre já cogitava hospedá-los em casas, mas a diretoria bateu o martelo somente após tragédia no Rio. Ele apontou que, depois do ocorrido, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) tem fechado o cerco contra eventuais irregularidades em alojamentos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Foi mais uma motivação para a gente”, disse. O dirigente também destacou que o clube está “dando uma estrutura melhor” para os jogadores.

Uma casa já foi alugada pelo alvinegro. O local conta com quatro quartos e abriga de 12 a 14 pessoas. De acordo com Bernardi, o Rio Branco vai deixar mais uma residência à disposição do elenco e, caso necessário, alugará ainda mais espaços.

ALOJAMENTO. O gerente informou, porém, que os problemas do alojamento já estão sanados. No ano passado, durante o Campeonato Paulista da Série A3, o elenco profissional ficou hospedado nas acomodações do Décio Vitta, onde conviveu com infiltração de água.

O LIBERAL relatou a situação em maio, quando teve acesso a vídeos feitos por atletas do time. As filmagens mostram poças d’água no local e água jorrando da parede. À época, Bernardi era zagueiro do Tigre.

Desde que ele assumiu o cargo de gerente, em agosto, o alojamento tem passado por melhorias. As condições do espaço, inclusive, estão aprovadas pelo Corpo de Bombeiros.

O alvinegro vai iniciar a temporada em 13 de abril, data da estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.