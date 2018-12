Tottenham terá retorno de Lamela e desfalque de Aurier diante do Barcelona

O Tottenham terá confronto importantíssimo pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, quando visita o Barcelona pela última rodada do Grupo B. Precisando do triunfo para garantir vaga na próxima vaga sem depender da outra partida da chave, o técnico Mauricio Pochettino terá o reforço do meia Erik Lamela, mas não poderá contar com o lateral Serge Aurier.

Lamela não atua desde o dia 28 de novembro, quando sentiu um problema na coxa na vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão. Ele voltou aos treinos nos últimos dias e estará à disposição. Já Aurier sofreu uma lesão na virilha no último sábado, contra o Leicester, e foi vetado.

“Erik Lamela está de volta e é sempre importante que os jogadores estejam em forma para criar um problema na minha cabeça sobre o time titular. Já o Serge vai passar por exame hoje, está fora. Achamos que é um pequeno problema, mas precisamos confirmar. Esperamos que não seja nada demais e que possa estar de volta o mais rápido possível”, declarou Pochettino.

A lesão de Aurier, aliás, cria um grande problema para o treinador. Afinal, o jogador só vinha atuando porque o titular da posição, Kieran Trippier, também está fora por causa de uma lesão na virilha. Sem ambos, Pochettino terá que improvisar no setor.

O Tottenham tem sete pontos, na segunda colocação do Grupo B, mesmo número da terceira colocada Inter de Milão. Para se classificar, o time inglês não pode ter resultado inferior ao da equipe italiana, que encara o eliminado PSV em casa.