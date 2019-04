Tottenham inaugura estádio de R$ 5 bilhões com gramado retrátil e microcervejaria

O Tottenham inaugura nesta quarta-feira contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, em Londres, o seu novo estádio com capacidade para 62 mil torcedores. A expectativa do clube é que, com a arena, o clube tenha poder de fogo financeiro para competir com a elite do país e da Europa.

O Tottenham Hotspur Stadium, construído a um custo de 1 bilhão de libras esterlinas (cerca de R$ 5 bilhões), tem ambições além do futebol. Sob o gramado retrátil, por exemplo, há uma superfície artificial para os jogos da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos). O estádio também possui uma arquibancada em nível único com capacidade para 17.500 torcedores, apelidado de “White Wall”. Para completar, cervejas artesanais são feitas em uma microcervejaria dentro da arena.

O estádio foi construído em cima do terreno do antigo White Hart Lane, que foi a casa do Tottenham desde 1899. A inauguração estava prevista para setembro do ano passado, mas as obras atrasaram. Durante esse período, que começou em maio de 2017, o Tottenham jogou em Wembley. O White Hart Lane tinha capacidade para 36 mil pessoas, o que limitava a capacidade do clube de competir financeiramente com os rivais londrinos Arsenal e Chelsea.

O técnico do Tottenham, Maurício Pochettino, está impressionado com a nova casa do clube e espera que o estádio possa dar ao seu time o impulso na reta final da temporada. “O estádio é o melhor do mundo, podemos confirmar isso agora”, disse o argentino. “Cada espaço é o melhor que já vi na minha vida, você não pode comparar isso com nada. É um projeto incrível, vai ser fantástico para o futuro do clube. Vai ser um enorme impulso para os nossos fãs e deve ser para os nossos jogadores também”.

Cinco dos sete jogos restantes do Tottenham no Campeonato Inglês serão em casa. O time é o quarto colocado, atrás de Arsenal, Manchester City e Liverpool. O time também vai receber em seu estádio o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.