Tottenham faz 3 a 0 no Borussia Dortmund e abre boa vantagem na Liga dos Campeões

O Tottenham fez muito bem a sua lição de casa e abriu uma grande vantagem no confronto contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, diante de sua torcida no estádio de Wembley, em Londres, o time inglês ganhou por 3 a 0 com três gols no segundo tempo – marcados pelo atacante sul-coreano Heung-Min Son, pelo zagueiro belga Jan Vertonghen e pelo centroavante espanhol Llorente.

Com o placar construído na Inglaterra, o Tottenham poderá perder por até dois gols de diferença na partida de volta, marcada para o dia 5 de março, em Dortmund, na Alemanha, para se classificar. Avança às quartas de final até perdendo por três de diferença desde que o placar seja a partir de 4 a 1.

Ao Borussia Dortmund resta vencer, no mínimo, por 3 a 0 para provocar uma prorrogação e, se necessário no caso do empate persistir, disputa por pênaltis. A vaga direta só acontecerá se golear o Tottenham por quatro ou mais gols de diferença perante 80 mil torcedores que lotarão o estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

Mesmo sem os atacantes Harry Kane e Dele Alli, que estão machucados, o Tottenham mostrou superioridade na partida, especialmente no segundo tempo. O destaque foi Vertonghen, que jogou improvisado como lateral-esquerdo e deu conta do recado na defesa e no ataque – fez o segundo gol e deu a assistência para o primeiro, de Son, com um cruzamento perfeito.

Na primeira etapa, o Borussia Dortmund buscou mais as jogadas ofensivas, mas a ausência de Marco Reus, por lesão, no meio de campo foi muito sentida. O Tottenham só assustou em um chute de fora da área do brasileiro Lucas Moura, mas voltou do intervalo com mais atitude. Tanto que abriu o placar logo no primeiro minuto com Son, de cabeça.

A partir daí, o time inglês se defendeu com precisão e pouco foi pressionado pelos alemães. O Tottenham já parecia contente em levar a vantagem mínima para a Alemanha, mas nos minutos finais conseguiu mais dois importantes gols para o confronto.

Aos 37 minutos, Aurier cruzou da direita e Vertonghen apareceu na área, como um centroavante, para mandar a bola para o fundo das redes. Pouco depois, aos 40, Llorente deixou o banco de reservas para entrar no lugar de Lucas Moura e no seu primeiro toque na bola, de cabeça, aproveitou bem o escanteio cobrado por Eriksen para decretar o 3 a 0.