Tottenham derrota o Leicester e segue sonhando com o título no Inglês

O Tottenham recebeu o Leicester neste domingo e, mesmo ainda muito desfalcado, levou a melhor. Pela 26.ª rodada da competição, a equipe londrina derrotou o rival por 3 a 1, em Wembley, apesar de não poder contar com nomes como Harry Kane e Dele Alli, contundidos.

O resultado levou o Tottenham a 60 pontos, ainda na terceira colocação do Inglês. A equipe está cinco pontos atrás do Liverpool, que lidera a tabela. Por sua vez, o Leicester estacionou nos 32 pontos, na 12.ª colocação, sem grandes pretensões na competição.

O placar não mostrou exatamente o que foi a partida, uma vez que o Leicester foi superior durante boa parte do jogo e perdeu boas oportunidades. Mas o Tottenham foi mais preciso e abriu o placar logo na primeira chegada. Aos 32 minutos, Eriksen cruzou da direita e Sánchez, em posição duvidosa, cabeceou para a rede.

O gol não alterou o panorama do confronto, e o Leicester seguiu atacando. Na volta para o segundo tempo, Gray teve grande chance para empatar, mas parou nas mãos de Lloris. O goleiro francês voltou a aparecer aos 12, quando defendeu cobrança de pênalti de Jamie Vardy, que havia acabado de entrar.

Para piorar a situação dos visitantes, seis minutos depois o Tottenham ampliou, com Eriksen, em chute de fora da área. A resposta veio com Barnes, que recebeu completamente sozinho aos 20, mas chutou em cima de Lloris.

O gol do Leicester só aconteceu aos 30 minutos, quando Vardy recebeu de Ricardo Pereira na área e desviou para a rede. O time visitante tentou uma pressão nos minutos finais, mas foi castigado no acréscimos. Son Heung-min aproveitou assistência de Sissoko e selou o resultado.

O Tottenham agora volta as atenções para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pela qual recebe o Borussia Dortmund na quarta-feira. Já o Leicester só volta a campo no dia 23, quando encara o Crystal Palace, em casa, pelo Inglês.