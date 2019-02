Torneio do Iate começa com seis gols por jogo

O torneio interno de futebol do Iate Clube começou com 30 gols, uma média de seis por partida, no último fim de semana. Em um dos jogos, as redes balançaram 11 vezes, com vitória por 6 a 5 do Factoplast sobre o Z Sport. O campeonato deste semestre leva o nome de Milton Chaves Marcelino.

Quem largou na liderança foi o Têxtil PBS, que venceu o Milenium/Zucollor por 4 a 0. Ao todo, houve cinco confrontos entre sábado (9) e domingo (10). Foto: Iate Clube de Americana / Divulgação

Apenas uma equipe ainda não estreou na competição: o Vistoria/Decdecor, que esteve de folga nesta primeira rodada. O time entrará em campo no sábado, às 15 horas, para o duelo diante do Peptan.

VETERANOS. No Campeonato de Minicampo do Veteranos, o Hitscolor assumiu o topo da categoria Master, na última sexta-feira (8). A equipe venceu o Rodonaves Transportes por 1 a 0 e tomou a primeira posição do adversário. O duelo foi válido pela quarta rodada, que também teve jogos no sábado.

As outras duas categorias seguem com o mesmo líder: Ecosu Sucatas, na Intermediária, e Casa do Construtor, na Sênior.

CLUBE VETERANOS

4ª rodada do Campeonato de Minicampo

Rodonaves Transportes 0 x 1 Hitscolor (Master)

Acapulco 3 x 3 Help Parafusos (Master)

Odonto Minas 1 x 3 Los Hermanos (Sênior)

Casa do Construtor 4 x 3 Posto São Vito (Sênior)

Joia Calçados 6 x 4 Supermercados Pérola (Intermediária)

Optilar Óptica 3 x 2 Stock do Chopp (Intermediária)

Z Sport 1 x 9 Net D&G (Intermediária)

São Lucas Saúde 5 x 6 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Galmar 0 x 3 Tabatex Têxtil (Master)

Distema Decorações 4 x 2 Gonzaga Engenharia (Master)

Proar/Big Mec 3 x 1 Microgestão Sistemas (Sênior)

Hidrosol 3 x 2 Bar do Zé Carlos (Sênior)

IATE CLUBE

1ª rodada do Campeonato Milton Chaves Marcelino

Categoria Livre

Asa Vita 2 x 5 Orion Cores

Guip Veículo 4 x 1 Peptan

New Sport 2 x 1 Instituto Odair Dias/Ponto Visão

Factoplast 6 x 5 Z Sport

Têxtil 4 x 0 Milenium/Zucollor